Festa per i diplomati del Cairoli con Fontana, Galimberti e Ambrosetti

Fiducia in se stessi, preparazione, competitività e inglese. È la ricetta per il futuro che questa mattina Alfredo Ambrosetti ha condiviso con i diplomati del liceo Cairoli, convocati in Sala Campiotti nel cuore di Varese per ritirare il diploma conseguito l’estate scorsa.

Una cerimonia che ha visto la presenza anche degli ex cairolini Attilio Fontana, Presidente della Regione, e Davide Galimberti, Sindaco di Varese.

Dopo il saluto del Preside Salvatore Consolo ai ragazzi e ai loro genitori, ha preso la parola il Sindaco che ha condiviso la riflessione sull’importanza degli studi umanistici e delle lettere antiche: « Siamo nella principale sede economica cittadina – ha commentato Galimberti – un posto inedito per un liceo classico. Invece è la conferma che questo percorso apre davvero ogni porta».

Un’analisi condivisa dal dirigente che, introducendo il Presidente Fontana, ha rivelato quanto le statistiche evidenzino una predilezione per gli studi scientifici anche tra i diplomati del liceo Cairoli.

« Questo è un momento importante: si chiude un ciclo della vostra vita e se ne apre un altro – ha dichiarato Fontana – L’invito e la raccomandazione sono di non andare all’estero. In Lombardia, soprattutto, esistono occasioni come da poche altre parti. Rimanete e investite qui per far crescere sempre più il nostro territorio difendendone i valori e le tradizioni. Con l’autonomia potremo solo far crescere la nostra regione e l’Italia e abbiamo bisogni di menti giovani e preparate».

Andare all’estero o rimanere? Per Alfredo Ambrosetti, ideatore e anima del Forum di Cernobbio, la scelta dipende soprattutto da quali occasioni si creano: « Il valore principale è la meritocrazia e un sistema premiante che sostenga chi si mette in gioco, chi crede in se stesso e non si metta a caccia di aiuti o spinte. E ricordatevi di imparare l’inglese: chi non lo saprà rimarrà schiavo, incapace di conoscere la lingua chiave del successo».

Alla cerimonia di consegna dei diplomi era presente anche la signora Dora, la storica direttrice amministrativa andata in pensione lo scorso anno: « Il Cairoli lo porto nel cuore. Non ci sono più fisicamente ma è fa parte della mia vita».