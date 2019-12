Una fiaccolata e un convegno per celebrare la Giornata mondiale dei diritti umani

La giornata mondiale dei Diritti umani, che si che si tiene in tutto il mondo il 10 dicembre, verrà celebrata oggi pomeriggio a Varese con un convegno dal titolo “Il mondo che vogliamo” (tratto dal libro di Carola Rackete) che si terrà alle 18 nel salone delle Acli di via Speri della Chiesa su iniziativa del Coordinamento Migrante Varese.

Al convegno era stata invitata anche la comandante della Sea Watch che tuttavia ha comunicato pochi giorni fa la propria indisponibilità. «Il titolo del libro – spiegano gli organizzatori del convegno – rispecchia decisamente l’intento dell’incontro: spiegare le nostre idee per un mondo migliore».

Al convegno parteciperanno Solomon Madzore, leader democratico dello Zimbabwe e rifugiato politico a Varese da due anni; Duccio Facchini, giornalista e direttore di Altreconomia, l’avvocato Mario Lotti e Umberto Colombo, segretario generale della Cgil di Varese (riconfermato nel 2018).

Il convegno sarà preceduto da una fiaccolata che partirà alle 17 dalla piazza del Tribunale, e che è stata anticipata di mezz’ora rispetto all’orario comunicato sui volantini proprio per permettere a tutti di raggiungere per tempo la sede Acli di via Speri della Chiesa.