Il flash mob delle bariste a Malpensa: “Auguri a tutti gli aeroportuali”

Una mattina in aeroporto come tante. Tante persone in partenza e molte che, per ingannare l’attesa, si fermano al bar. Ma quello che è successo in uno dei bar del Terminal 1 un paio di giorni fa non ha nulla di usuale.

Le dipendenti hanno infatti messo in scena un ballo, coreografando l’iconica All I Want for Christmas is you di Mariah Carey.

Un flash mob sia per divertire i passeggeri in transito ma anche e soprattutto per salutare tutti gli aeroportuali che lavorano instancabilmente durante le feste.