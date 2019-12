Focus sui temi transfrontalieri per il viceministro dell’Interno in visita nel Varesotto

Matteo Mauri, viceministro dell’Interno del Governo Conte 2 sarà in visita istituzionale in provincia di Varese lunedì 16 dicembre e farà due tappe importanti nell’Alto Varesotto, a Lavena Ponte Tresa e a Cantello.

Al mattino, attorno alle 11 Mauri sarà ricevuto dal sindaco Massimo Mastromarino al valico internazionale di Lavena Ponte Tresa, poi incontrerà gli amministratori in Sala consiliare. Sarà un importante momento di contatto e di scambio su una serie di tematiche centrali per le aree transfrontaliere dell’Alto Varesotto ma non solo. Mastromarino, infatti, nel suo ruolo di presidente dell’Associazione italiana comuni di frontiera, potrà sottoporre all’attenzione del viceministro Mauri i temi più urgenti per tutti i territori di confine, a partire da quelli dei lavoratori frontalieri e degli accordi bilaterali con la Svizzera, a quelli della sicurezza dei valichi doganali.

Nel pomeriggio, dopo la firma di un protocollo d’intesa in Prefettura a Varese, il viceministro incontrerà il sindaco di Cantello Chiara Catella. Anche in questa tappa non mancheranno gli argomenti da affrontare con gli amministratori locali legati alla particolare realtà del territorio di confine, da quelli legati alla sicurezza fino alla controversa questione della discarica di inerti di Stabio che incombe su Cantello.

Milanese, 49 anni, laureato in Scienze politiche, Matteo Mauri prima di essere eletto deputato con il Pd dal 2013, è stato molto impegnato nella politica in Lombardia, dove è stato prima segretario regionale e poi organizzatore nazionale della Sinistra Giovanile. Il 24 novembre del 2009 è stato scelto come responsabile nazionale Infrastrutture e Trasporti del Pd dall’allora segretario Pier Luigi Bersani. E’ stato tra i fondatori della corrente “Sinistra è Cambiamento” guidata da Maurizio Martina.