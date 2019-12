Frana di via Lugano, sconosciuti rimuovono le barriere e passano nonostante il divieto

Mentre proseguono verifiche e sopralluoghi sulla frana che incombe su via Lugano (nella foto), il sindaco Chiara Catella segnala che questa notte alcuni sconosciuti hanno rimosso le protezioni poste dal Comune per vietare il transito sulla strada.

«Ho dovuto mandare una ditta a posizionare dei jersey di cemento – dice il sindaco – perché qualcuno questa notte ha tirato via le protezioni per passare e le macchine transitavano su via Lugano nonostante l’ordinanza di chiusura della strada».

Un comportamento pericoloso, oltre che sanzionabile proprio in via dell’ordinanza: «Non ho parole, c’è molto poco rispetto ed è una cosa che reputo folle rimuovere le barriere e passare se da parte dei tecnici si è ritenuta la situazione pericolosa al punto di vietare il transito delle auto».

Anche oggi sul fronte della frana sono stati effettuati dei sopralluoghi, ma domani, alla luce di un’ulteriore verifica con i tecnici, un geologo e un agronomo forestale, gli amministratori e il sindaco avranno maggiori elementi per valutare cosa fare.