Furti ai distributori dei biglietti: un arresto nel Mendrisiotto

Ha cercato di forzare un distributore automatico dei biglietti della stazione ferroviaria, insieme ad altre due persone, tutt’ora latitanti. L’uomo, un 23enne, cittadino rumeno residente in Romania ha tentato la fuga ma è stato arrestato dalla Polizia cantonale che successivamente ha effettuato una perquisizione che ha permesso il rinvenimento di attrezzi da scasso.

L’inchiesta, coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier per le ipotesi di reato di furto e danneggiamento, dovrà ora chiarire l’eventuale coinvolgimento del 23enne in episodi analoghi. Negli ultimi mesi è stata infatti registrata una serie di ulteriori furti con scasso ai danni dei distributori automatici di biglietti nelle stazioni FFS di tutta la Svizzera ad opera di una banda ben organizzata. La Polizia cantonale aveva avviato delle attività investigative e di controllo unitamente alla Polizia Ferroviaria che già in giugno avevano permesso l’arresto di uno dei componenti del gruppo.