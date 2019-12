Gerenzano, soprani, chitarre e pianoforti per il concerto di Natale

La musica del Natale arriva a Gerenzano: in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, domenica 8 dicembre, si terrà il concerto di Natale in Chiesa parrocchiale, proposto dalla Parrochia SS. Pietro e Paolo, per aprire ufficialmente il periodo natalizio e onorare le festività.

Un intreccio di musiche classiche della tradizione natalizia e di brani di artisti come Mariah Carey, Michael Bublè e Renato Zero, rivisitati in chiave moderna, vi trasporteranno direttamente al 25 dicembre, in un’atmosfera dolce e delicata che soltanto il tema natalizio è capace di creare.

I brani verranno eseguiti dal soprano Annamaria Caruso e dagli allievi della sua scuola, con le note della chitarra di Stefano Ordazzo e del pianoforte di Fabiana Savi ad accompagnare gli artisti. Il concerto si svolgerà a partire dalle ore 15.15 presso la Chiesa di Piazza de Gasperi, l’ingresso è libero.