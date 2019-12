Chi li porta i regali a Natale: Gesù bambino o il simpatico nonnetto con la sua slitta trainata dalle renne?

A mettere d’accordo diverse tradizioni che appartengono ormai alla nostra cultura è una storia, scritta dalla mamma varesina Marta Zanzi per il suo bambino, Martino, e diventata oggi un libro illustrato.

“Una notte, tanti anni fa. La storia di Gesù Bambino, Babbo Natale e una stella di nome Cometa” è il titolo del racconto fresco di stampa che sarà presentato per la prima volta mercoledì 11 dicembre, alle ore 21, nel salone della Scuola dell’infanzia Foscarini, di Cartabbia, l’asilo frequentato da Martino.

“Era estate e Martino era piccolissimo quando ho cominciato a chiedermi come gli avrei presentato il Natale, perché le tradizioni in casa mia non sono le stesse con cui è cresciuto il suo papà. Ho provato a cercare in libreria e nelle biblioteche qualcosa che potesse tenere insieme le diverse sensibilità e siccome non l’ho trovata ho cominciato a pensare io a una storia” racconta Marta Zanzi, che ha poi illustrato il suo racconto trasformandolo in un libro per bambini da 0 a 6 anni.

“Una storia per bambini e genitori – spiega – per prepararsi insieme al Natale con semplicità e un po’ di magia”.



Il libro oggi è disponibile su diversi canali online e sul portale dedicato www.unanottetantiannifa.it, ma soprattutto mamme, papà e tutti gli adulti interessati potranno sfogliarlo assieme all’autrice nella serata di giovedì 11 dicembre all’asilo di Cartabbia che ha voluto sostenere e dare spazio all’iniziativa letteraria di questa mamma “perché basata su valori di collaborazione, condivisione e accoglienza fondamentali per la nostra scuola, di ispirazione Cristiana, sempre aperta alle diverse culture in una logica di inclusione e accoglienza dei bisogni delle famiglie e di ogni bambino”, spiega la coordinatrice Sara Fornaro.

La scuola dell’infanzia Foscarini si avvale anche del servizio di nido integrato “il Bozzolo” per offrire un percorso educativo-didattico che parte dai primi mesi di vita sino ai cinque anni, da presentare alle famiglie nella giornata di open day di sabato 11 gennaio 2020.

La scuola Foscarini è in via Stoppani 7, a Varese.

La partecipazione alla presentazione del libro è a ingresso libero e gratuito ma è richiesta la prenotazione, inviando un messaggio al numero di cellulare della scuola 3319245554.