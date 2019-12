Giorgia Bordignon, tre medaglie a Doha per avvicinare le Olimpiadi

Passo avanti di Giorgia Bordignon in direzione Tokyo. La pesista di Arsago Seprio che gareggia per le Fiamme Azzurre è stata grande protagonista per la sua categoria di peso (limite dei 64 Kg) alla 6a International Cup di Doha e ha guadagnato punti preziosi per il ranking internazionale attraverso il quale si conquista il pass olimpico per il 2020.

L’atleta varesotta ha vinto tre medaglie, una per metallo: oro nello strappo, bronzo nello slancio e argento nel totale alle spalle della nordcoreana Sim Choe Hyo, con quest’ultima capace di sollevare in tutto 229 Kg contro i 221 di Giorgia.

Bordignon, che per gareggiare nel preolimpico in Qatar ha saltato i recenti campionati italiani assoluti, ha iniziato con un buon 100 Kg nello strappo, quota che le avversarie non sono riuscite a raggiungere. Nello slancio troppo più forte la nordcoreana Sim, ma la nostra azzurra ha saputo ugualmente sollevare 121 Kg, resistendo al ritorno dell’indiana Rakhi Halder e toccando quota 221 Kg totali, lo stesso risultato ottenuto ai Mondiali di Pattaya a settembre.

Prima di questo appuntamento, Bordignon era solo 24a nel ranking mondiale della sua categoria, ma con le tre medaglie e i 221 chili all’attivo in una gara come quella di Doha, ufficialmente considerata “preolimpica” dalla federazione internazionale di pesistica, Giorgia è tornata ad avanzare una forte candidatura per Tokyo 2020. Se riuscisse a qualificarsi, la 32enne nata a Gallarate, replicherebbe la partecipazione olimpica di Rio de Janeiro, dove si classificò al sesto posto.