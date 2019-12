Giornata storica per la pallavolo italiana. Anche gli uomini campioni del mondo

Otto dicembre 2019: una giornata difficile da dimenticare per la pallavolo italiana. Nel campionato del mondo per club, due squadre italiane hanno conquistato il primo posto. Dopo l’Imoco Volley di Conegliano, che nella mattinata ha battuto le turche dell’Eczacibasi Istanbul per 3-1, è arrivato il turno della Lube Civitanova.

Una partita combattutissima, tutti i punti conquistati con sudore contro la tenace Sada Cruzeiro, che giocava in casa a Betim davanti a un pubblico caldissimo e tutto dalla loro parte.

Il primo set è andato subito alla Lube, con un punteggio risicato per 25-23; i brasiliani hanno risposto subito vincendo ampiamente il set successivo, per 25-19. Il terzo set è stato lungo, combattutissimo. Alla fine, ha indirizzato la gara: i marchigiani si sono imposti per 31-29 dopo aver respinto ben quattro set point degli avversari, con uno strepitoso Yoandy Leal (forse il migliore del torneo). Il quarto e ultimo set ha visto una Lube più sicura di sé, con meno errori individuali. Alla fine si è imposta per 25-21, portandosi a casa il primo mondiale: l’ultimo che mancava nella loro bacheca.