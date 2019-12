Gli ingegneri omaggiano il Cavallino e chiedono più ascolto dalla politica

Grande partecipazione per il TeamING day, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese. Al centro congressi delle Ville Ponti, dopo l’approvazione del bilancio, si è tenuta la lectio magistralis di Matteo Lanzavecchia, ingegnere varesino in forze alla Ferrari, un professionista che ha sfondato nel mondo dei motori e della meccanica. I video mozzafiato hanno catturato l’attenzione della platea ammaliata dal grande fascino dell’icona motoristica italiana, rappresentata dall’ingegner Lanzavecchia.

Infine, alla presenza del mondo politico, il richiamo del presidente Pietro Vassalli: «Cari amministratori, rappresentiamo 120 forme di tecnici nel nostro albo professionale, che non è una lobby! Cercate le professionalità di cui avete bisogno, formate dallo Stato, all’interno dell’Ordine. Noi siamo qui a vostro supporto: le competenze certificate dalla laurea non possono essere sostituite da altro, semplicemente per buona volontà, improvvisazione o ricerca di nuove opportunità di mercato».

La politica, tramite il sindaco di Varese Davide Galimberti, il vicepresidente del consiglio regionale, Francesca Brianza e il consigliere regionale Marco Colombo, ha accolto la richiesta. Saranno potenziati i momenti di interscambio tra i soggetti coinvolti: già nel mese di gennaio sono stati messi a calendario alcuni incontri formativi sulla nuova legge regionale per la rigenerazione urbana, sotto il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Varese e Ordine degli Ingegneri.