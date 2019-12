I Gorillas vincono l’Ice Bowl: buone indicazioni sulla strada verso il campionato

È finita con la vittoria dei Gorillas la seconda edizione dell’Ice Bowl, la amichevole invernale organizzata dal club biancorosso di football americano e dedicata a Nicolò De Peverelli: 28-7 il punteggio finale ottenuto sul campo di San Fermo ai danni dei Mastini Canavese, altra formazione che sarà impegnata nel campionato nazionale di Seconda Divisione.

Il match si è disputato sul terreno di un Jungle Field coperto da un leggero strato di neve che ha reso ancora più coreografica la cornice di un match disputato all’insegna della sportività. Ingresso in campo pirotecnico, tra fumogeni e bandiere, e gara subito presa di petto dai giocatori, con i varesini subito in vantaggio con una meta di Giardini ben imbeccato da Fabio Ferrari, e con la trasformazione di Pagliara. (foto di Samuele Filippi)

Le mete successive per i Gorillas sono invece arrivate nel quarto successivo, questa volta su corsa di Marabotti e su intercetto riportato direttamente in touchdown da Facetti (poi nominato MVP): 21-0 all’intervallo per la squadra di casa che però, nel terzo parziale hanno incassato la unica marcatura piemontese. La risposta è stata affidata a D’Auria, servito direttamente in end zone da un lancio del solito Ferrari. Ultimo periodo senza segnature sui due lati del campo e utilizzato dagli allenatori per qualche esperimento tattico e per permettere alle panchine di fare un po’ di esperienza.

Soddisfatti, nel complesso, i tecnici dei Gorillas sia per quanto mostrato dalla fase difensiva allenata da Gaiga, sia per quella d’attacco affidato a Monza, anche se sono ancora parecchi i dettagli da sistemare. Il tempo non manca, perché il torneo inizierà a febbraio. I Mastini hanno dimostrato come al solito di essere una squadra coriacea, con una panchina lunga e ottime linee e probabilmente saranno ancora avversari in regular season delle formazioni varesine. A fine partita, come ogni anno i Gorillas si sono raccolti per un simbolico e toccante lancio di lanterne nel cielo d’inverno per rendere omaggio alla memoria di Nicolò De Peverelli.

ALTRE DAL JUNGLE FIELDS

Sempre domenica, i giovani under 16, Matteo Ambrosetti e Gabriele Aimetti, erano impegnati ad Ancona con la maglia dei Daemons Cernuso contro i locali Dolphins. Partita vinta e semifinale nazionale conquistata contro i Seamen Milano.

Lunedì 16 il dirigente biancorosso Christian Gaiga è intervenuto, su invito del sindaco Davide Galimberti, a un incontro svoltosi proprio nel quartiere San Fermo con il viceministro degli Interni Matteo Mauri, per la stipula del protocollo di intesa del progetto “Controllo del Vicinato”. Nell’ambito dell’evento è stato riconosciuto il valore sociale dell’opera dei Gorillas a favore della comunità locale, riconoscimento che riempie di orgoglio una società che ha sempre creduto nella collaborazione con istituzioni e associazioni del rione.