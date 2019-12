“Grazie ai genitori della Marconi per il sostegno alla mia terra”

Pubblichiamo la lettera aperta, inviata ai genitori della scuola Marconi, di una mamma che vuole ringraziare la solidarietà ricevuta in occasione del recente terremoto in Albania, sua terra natale

Mi chiamo Dana e sono cresciuta in Albania. Da quasi vent’anni abito in Italia. Ho due figli, uno ha frequentato la scuola primaria G.Marconi di Bizzozero e mia figlia fa la seconda sempre in questa scuola.

Ho un legame forte con il mio Paese.

Due settimane fa l’Albania è stata colpita da un forte terremoto che ha sconvolto intere città. Tante case e appartamenti sono stati distrutti.

Molte persone, tra cui tanti bambini, sono costretti a dormire in tende di fortuna.

Proprio per l’amore che nutro per il mio Paese, con un gruppo di amici albanesi abbiamo deciso di organizzare una spedizione di abbigliamento.

Mi sono rivolta ai genitori della Scuola Marconi per avere un aiuto e, con molta gioia e commozione, ho avuto un riscontro immediato. Mi hanno dimostrato tanta solidarietà vera e sincera.

Ho deciso di scrivere questa lettera proprio per ringraziare tutti questi genitori che si sono prodigati, dedicando un po’ del loro tempo per cercare e preparare i tantissimi sacchi e scatoloni pieni di vestiti, coperte, scarpe che mi hanno donato.

La cosa più bella ed emozionante è stato vedere e constatare, tramite i loro sguardi e le loro parole, che lo hanno fatto davvero con il cuore!

Per cui… Grazie Infinite Scuola Marconi per ciò che avete fatto per il mio Paese.

Con affetto

Dana