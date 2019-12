Guasto ad un idrante, possibili disagi alla rete acqua a Besnate

Acsm Agam reti gas acqua segnala un guasto su un idrante della rete idrica di via Ravellino all’angolo con via Sella in territorio di Besnate.

“Si potrebbe determinare un disservizio sul territorio municipale, con riduzione o assenza della pressione e della portata dell’acqua presso le singole utenze”.

Le squadre dell’azienda sono sul posto per ridurre al minimo i disagi e provvedere alla riparazione.