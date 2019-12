Guida alla scelta dei guanti moto: le regole per non sbagliare

Comfort, resistenza e sicurezza. Sono questi i requisiti indispensabili per i guanti moto, che da aprile 2019 per essere considerati Certificati devono anche soddisfare le condizioni definite dal regolamento europeo 2016/425.

Come selezionare i guanti da moto adatti alle proprie esigenze

La normativa prevede cinque classi di certificazione: AAA, AA, A, B, C. A seconda della categoria sono presenti diversi livelli di protezione. I prodotti di classe C proteggono solo nell’eventualità di impatto e sono indicati per un utilizzo poco impegnativo, quelli di classe B hanno una buona resistenza alle abrasioni ma sono privi di protezioni CE. Un crescendo che culmina con la classe AAA, ovvero l’abbigliamento professionale con la massima protezione possibile.

In pratica, ad ogni classe corrisponde un certo uso della moto: da sporadico e limitato, fino a intenso. Ed è nel rispetto di questa logica che andrebbero selezionati i guanti moto.

Ma quali sono i criteri da seguire? Innanzitutto, il comfort. I guanti devono calzare alla perfezione, consentendo movimenti precisi. Se si acquistano online è buona norma consultare la tabella delle taglie fornita dal produttore, considerando sia la circonferenza della mano che la lunghezza delle dita.

Guanti per moto in pelle e in tessuto: le differenze tra i materiali

Per quanto riguarda i materiali, la pelle garantisce ottima vestibilità e sensibilità di guida, nonché un’eccellente resistenza all’abrasione. Caratteristiche che ne fanno l’ideale per i guanti destinati alla guida sportiva.

Ci sono però alternative in tessuto che, oltre ad essere spesso più economiche, vantano la medesima protezione e hanno il pregio di risultare molto morbidi anche con imbottitura. In particolare, i guanti in cordura si distinguono per l’elevata resistenza all’abrasione e allo strappo. Sono indicati sia per la stagione estiva che per l’inverno.

Che siano in pelle o tessuto, prima di acquistare un paio di guanti moto è preferibile verificare la presenza di rinforzi su nocche e palmo della mano, per assicurarsi una maggiore protezione della mano. Per ridurre il rischio che il guanto si sfili in fase di caduta, buona norma è accertarsi che il polsino abbia la chiusura con velcro, un semplice elastico non sempre assicura il medesimo livello di protezione.

Meglio non trascurare i manicotti protettivi. Spesso considerati antiestetici, svolgono in realtà una funzione fondamentale, proteggono l’avambraccio da freddo e pioggia. Si trovano generalmente nei guanti pensati per la guida sportiva.