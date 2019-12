Idee regalo per Natale: 5 grandi classici sempre apprezzati

Il Natale si avvicina e siete già alle prese con la ricerca del regalo perfetto per parenti, amici e conoscenti vari? Spesso ci si arrovella per trovare qualcosa di originale, ma non sempre fare un dono particolare si rivela un buona idea. In molti casi, i grandi classici continuano ad essere i doni più apprezzati e vincenti, specialmente se a riceverli sono persone che non conosciamo benissimo o con le quali non abbiamo una grande confidenza. Meglio quindi evitare di complicarsi la vita ed andare sul sicuro con un regalo che di certo sarà gradito.

Oggi vi proponiamo i 5 doni più apprezzati di sempre: dei veri e propri classici con i quali però non si rischia mai di sfigurare.

#1 Una selezione di bottiglie di vino

Se siete invitati al cenone di Natale a casa di un parente o di qualche conoscente, una cosa è certa: con una selezione di bottiglie di buon vino non rischiate di fare brutta figura! Certo, si tratta di un grande classico ma è davvero difficile che non venga apprezzato, a meno che i padroni di casa non siano entrambi astemi. Naturalmente, per non sfigurare dovete puntare sulla qualità e scegliere un prodotto di valore come i vini trentini della cantina Endrizzi, per esempio.

#2 Il classico cesto natalizio

Se dovete fare un regalo a persone che conoscete poco e volete andare sul sicuro, oltre alla classica selezione di vini potete optare per un cesto natalizio, altro classico con il quale non si rischia mai di sfigurare. Se ne possono trovare di già preconfezionati ma in molti negozi è possibile anche farli preparare su misura, con i prodotti che si desidera: biscotti, pacchi di pasta, caffè, marmellate e via dicendo. Questo è un regalo piuttosto banale ma è davvero difficile che non venga apprezzato.

#3 La pianta o il vaso di fiori

Altro dono sempre apprezzato, soprattutto dalle donne o comunque da coloro che hanno il pollice verde, è una bella pianta o un vaso di fiori. Se non volete scadere nel banale evitate la classica stella di Natale e optate per un qualcosa di più particolare: basta andare in un vivaio per trovare l’imbarazzo della scelta. Accertatevi però che chi lo riceverà sia un amante di fiori e piante altrimenti rischiate di fare un dono poco gradito e troppo impegnativo.

#4 Il cofanetto per un viaggio

Molto gettonati al giorno d’oggi sono anche i cofanetti che permettono di scegliere una destinazione a piacere tra molte proposte differenti. Questo è un regalo perfetto per chi ama viaggiare, ma dovete essere sicuri che i destinatari del dono abbiano anche il tempo per potersi concedere una mini vacanza altrimenti rischiate che il vostro regalo rimanga in un cassetto e vada nel dimenticatoio.

#5 Il regalo solidale

Un’altra idea interessante può essere il regalo solidale: una donazione fatta da voi a nome dei destinatari del dono, che riceveranno una cartolina personalizzata. Le associazioni e gli enti che offrono la possibilità di fare un regalo solidale sono moltissimi e vale la pena prendere in considerazione anche questa alternativa.