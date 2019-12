Iniziati i lavori di allargamento in via Busto-Fagnano

Sono iniziati in via Busto-Fagnano i lavori di allargamento della carreggiata. Un’opera importante, richiesta da molti cittadini ed utenti di un tratto di strada molto spesso congestionato dal traffico. L’opera, realizzata dal comune di Olgiate Olona, vede coinvolto anche il territorio di Busto Arsizio. Così commenta il sindaco Gianni Montano che esprime la sua soddisfazione, insieme al suo collega Bustocco Emanuele Antonelli: “La sinergia e la collaborazione tra comuni, e i buoni rapporti tra amministrazioni confinanti porta a risultati importanti per risolvere problemi, come in questo caso, di traffico e viabilità”.