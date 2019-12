Intervengono anche i carabinieri per “liberare” il tir incastrato in piazza

Un grosso camion ha creato un po’ di scompiglio nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre ad Albizzate. Il mezzo, arrivato per sbaglio nel centro paese, si è trovato in una situazione di “imbuto” all’interno della piazza IV Novembre.

Impossibilitato a proseguire, per via delle strade troppo strette e delle curve, il grosso tir è stato costretto ad una difficile retromarcia per poter imboccare la la strada che lo ha infine condotto alla provinciale dunque all’autostrada.

Non è la prima volta che per via di una svista del conducente sulla segnaletica stradale o dei navigatori non aggiornati dei camion finiscono in quella zona del paese difficilmente agibile.

L'”incidente” ha provocato alcuni problemi alla circolazione rimasta bloccato per parte del pomeriggio.