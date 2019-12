“Inutili e pericolose”: l’appello della Protezione civile contro le lanterne volanti

«Questa grandissima porcheria è una lanterna volante». Inizia così, con un linguaggio estremamente diretto, una riflessione della Protezione civile di Saltrio e Clivio per invitare la cittadinanza ad evitare l’uso delle lanterne volanti (o lanterne cinesi), sempre più diffuse in occasione di ricorrenze come Capodanno o San Valentino, momenti cui si affidano a queste lanterne di carta messaggi di buon auspicio o pensieri per la persona amata.

Apparentemente innocue, le lanterne di carta sono in realtà “un marchingegno infernale – dicono i responsabili della Protezione civile – capace di innescare incendi e successivamente, quando l’anima di metallo ricade a terra, essere ingerito dagli erbivori».

Nei periodi di massima pericolosità per gli incendi boschivi l’utilizzo elle lanterne volanti è vietato su tutto il territorio regionale, ma anche quando non vige il divieto dovrebbe essere il buon senso a farci accantonare la tentazione di lanciare verso il cielo questi oggetti: «Ora non è in vigore la determina di massima pericolosità ma buona parte del territorio delle basse e medie valli è secco per il föhn e le alte temperature – prosegue l’appello della Protezione civile – Pertanto, cortesemente, se volete vedere la suggestione delle luci in cielo, guardate le stelle e vogliate più bene all’ambiente, a chi lo abita e a chi lo difende, anche per tutti voi».