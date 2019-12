La crisi è passata ma la qualità dell’occupazione è bassa

È stato un anno impegnativo per l’Ufficio vertenze legali e ufficio procedure concorsuali (l’Uvl-Upc) della Cgil di Varese. Sono state infatti 1800 le pratiche complessive seguite, nel corso dell’anno che sta per chiudersi, a Varese. Così Frank Garrì, direttore dell’ufficio: «Un grosso impegno di assistenza e vertenza in favore dei lavoratori della nostra provincia. Tra le principali tipologie di vertenze ci sono quelle relative al recupero crediti, sia per quanto riguarda il TFR sia per quanto riguarda gli arretrati che i lavoratori devono percepire dal datore di lavoro, sia quegli arretrati relativi a procedure concorsuali , in particolare fallimenti e concordati».

Ci sono anche altri fronti che hanno visto impegnato il sindacato dal punto di vista delle vertenze: quelle di opposizione ai licenziamenti, quelle relative a contratti a termine, alla differenza

di inquadramento e a violazioni contrattuali. L’Ufficio vertenze è un osservatorio importante sul mercato del lavoro. «Negli anni della crisi più dura, dal 2011 al 2013 – continua Garrì -, abbiamo percepito una forte preoccupazione tra i lavoratori. La situazione attuale è diversa: non siamo più in presenza di una crisi pesante, ma la qualità dell’occupazione resta bassa, precaria, a tempo determinato».