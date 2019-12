La farmacia dei Ronchi si trasferisce di fianco al Camelot

La farmacia Amsc del quartiere Ronchi si sposta nel complesso del Camelot, a poche centinaia di metri di distanza.

Era una prospettiva annunciata da anni e andata molto per le lunghe per diverse ragioni.

La data è comunque ufficiale: il 16 dicembre la farmacia sarà operativa nella nuova sede di Via Padre Lega 54, dalle 8.30.

La sede attuale, in via Sciesa 40/A sarà invece operativa fino a domani, sabato 7 dicembre: resterà chiusa dal giorno 9 dicembre 2019 al giorno 14 dicembre 2019 per le operazioni di trasferimento.