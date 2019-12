La fiaccolata degli Alpini illumina la notte della Vigilia

Anche quest’anno si rinnova a Porto Ceresio la tradizione della fiaccolata di Natale con gli Alpini.

L’appuntamento per chi vuole partecipare a questo suggestivo momento è per le 20.30 all’Oratorio. Da qui si partirà a piedi per la frazione di Ca’ del Monte, dove alle 22 ci sarà un momento di preghiera nella chiesetta del borgo dedicata a S. Antonio.

Le fiaccole saranno accese alle 23 per la discesa da Ca’ del Monte verso il paese con la statua di Gesù Bambino, in tempo per la Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale.

Al termine della Messa il Gruppo Alpini offrirà a tutti panettone, vin brûlé e cioccolata.