La Futura ci ha preso gusto. Quarta vittoria e sesto posto per le cocche

La Futura Volley Giovani vince la sua quarta partita consecutiva per 0-3 (15-25, 22-25, 22-25) contro le padrone di casa della P2P Smilers Baronissi. Ancora una volta, a fare la differenza è la difesa biancorossa che ha costretto le ragazze della P2Pa fare straordinari in attacco per riuscire a trovare i giusti spazi per fare punto.

Le cocche sono scese in campo determinate e con grande spirito combattivo: Cialfi e socie hanno vinto facile il primo set e poi hanno dovuto sudare il secondo e il terzo, vinti solo sul finale, contenendo il braccio di Esdelle.

Top scorer è Latham con 16 punti mentre si fanno vedere anche Pistolesi (13 punti, 6 ace) e Sartori (11 punti, 64% offensivo).

Con questa vittoria la Futura scala la classifica e si assesta al sesto posto, scavalcando Torino bloccata da Trento; domenica si torna al San Luigi, per l’importantissima sfida contro Macerata.

La partita

Coach Lucchini schiera la regia di Cialfi, Latham opposto, Sartori e Veneriano al centro, Pinto e Pistolesi in attacco e Garzonio libero.

Il primo set inizia in sostanziale equilibrio (3-4) poi la Futura prova a scappare e si porta sul 7-9. Latham incrementa il vantaggio con un potente diagonale (8-11), un nuovo ace di Pistolesi manda Busto a +4 e costringe Barbieri al primo time out (9-13). La Futura mantiene salde le redini del match e a chiudere è Latham (15-25).

Anche il secondo set inizia in equilibrio fino a che Baronissi tenta la fuga (12-8). Latham e Peruzzo riportano la squadra a -1 (14-13). Esdelle a riportare avanti Baronissi (18-16) ma l’errore di Panucci regala il nuovo vantaggio alle biancorosse(20-21). Pistolesi chiude 22-25.

Nel terzo set le due formazioni di rincorrono fino al 10-9 poi la P2P ingrana lamarcia e va a +3 (12-9). Busto non ci sta e ritrova il pareggio (12-12). Il vantaggio biancorosso giunge con Zingaro, che in battuta coglie impreparata Ferrara (18-19). Zingaro compie due autentici miracoli nelle retrovie, Sartori a muro sigilla il 20-23. Chiude proprio Sartori 22-25.

Il tabellino

P2P Smilers Baronissi – Futu ra Volley Giovani 0-3 (15-25, 22-25, 22-25)

Futura Volley Giovani: Veneriano 9, Danielli, Cialfi 1, Francesconi ne, Peruzzo 1, Latham 16, Cicolini ne, Sartori 11, Pistolesi 13, Pinto 3, Gallizioli ne, Grippo ne, Garzonio (L), Zingaro 1.

P2P Smilers Baronissi: Norgini, Marianna Ferrara 1, Travaglini 6, Sestini 1, Martinuzzo 3, Panucci 9, Martina Ferrara (L), Esdelle 17, Amaturo ne, Marchesano ne, Bartesaghi, d’Arco, De Lellis 4.

Note. Busto Arsizio: ace 9, errori 13, muri 6. Baronissi: ace 3, errori 10, muri 6.