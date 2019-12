La Futura Giovani vuole mettere la quinta

Domenica 22 dicembre, alle ore 17, la Futura Volley Busto Arsizio affronterà fra le mura amiche del Pala San Luigi la Roana Cbf Helvia Recina Macerata di coach Paniconi, attualmente al quinto posto in classifica a 19 punti, uno solo più delle ragazze di coach Lucchini.

Occasione ghiotta quindi per provare ad agganciare il quinto posto, con la complicità del pubblico che accorrerà numeroso sugli spalti del San Luigi per sostenere la squadra.

Per le cocche non sarà facile visto che Macerata si presenta con una solida correlazione muro-difesa e ha tre attaccanti di grande spessore, Smirnova, Kosareva e Pomili, guidate dalla regia di Lancellotti.

Se Busto vorrà tentare di ribaltare il risultato della partita del girone di andata, quando Macerata ha dominato dal primo minuto il gioco, le ragazze dovranno scendere in campo determinate e imporre da subito il ritmo alla partita.

Chiara Pinto suona la carica in casa Futura: «Siamo cariche e l’umore ci sta sicuramente aiutando anche durante gli allenamenti settimanali, d’altronde questa bella sensazione ce la stiamo portando avanti da un po’; attendiamo l’arrivo di Macerata con trepidazione perché vogliamo vendicare il match dell’andata, che probabilmente è stato il peggiore di questa stagione. Le nostre avversarie hanno tante armi a disposizione: l’opposto Smirnova non ci ha fatto vedere palla nello scorso incontro, ma non dobbiamo concentrarci solo su di lei perché ci sono altre validissime alternative da tenere d’occhio. E nonostante il filotto di risultati positivi, continuiamo a non guardare la classifica: pensiamo partita per partita senza farci influenzare dagli altri risultati, il torneo è ancora lungo e indeciso».