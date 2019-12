La Futura ospita Roma e prova a sognare

Domenica 8 dicembre le giovani della Futura Volley Busto Arsizio tornano tra le mura amiche del Pala San Luigi per sfidare l’Acqua&Sapone Roma Volley nella seconda partita del girone di ritorno (inizio ore 17, apertura casse e cancelli ore 15:30).

Dopo la vittoriosa trasferta torinese, le cocche sono alla ricerca di tre punti importantissimi per la classifica per cercare di scalarla fino alla zona che varrebbe la qualificazione alla Poule Promozione, qualcosa di impensabile fino a poche settimane fa.

La formazione guidata da coach Micoli si trova a quota 9 punti (3 meno della Futura) e può contare sui colpi in attacco di Arciprete e Tolliver, con una formazione capace di dare filo da torcere anche a squadre di alta classifica e da non sottovalutare.

Matteo Lucchini continua a sottolineare la grande crescita delle sue «All’andata avevamo affrontato il match, eravamo in uno stadio embrionale di ciò che abbiamo costruito col tempo; ora c’è la voglia assoluta di voler vedere dove siamo arrivati, di affrontare Roma con un’altra mentalità e con la consapevolezza di poter stare al passo con gli altri team del girone. Le nostre avversarie arrivano da una situazione complicata, quindi vorranno riscattarsi e riprendere un cammino che si è bloccato; visto il roster che hanno a disposizione, è sicuramente una squadra che ambisce a piani di classifica più alti di quelli attuali. Dovremo avere la capacità di non farle sbloccare, lavorando sui nostri punti di forza. Sarà una partita tosta, ma ce la vogliamo giocare, vogliamo portare a casa punti e vogliamo far divertire il San Luigi».