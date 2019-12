La Gioconda, l’albero di Natale e i presepi nella domenica a Taino

Domenica 8 dicembre l’originale spettacolo-conferenza “Chi ha rubato la Gioconda?” concluderà la prima parte dell’ormai tradizionale ciclo di conferenze organizzato dal Museo di Storia Locale di Taino. L’appuntamento è per le ore 15:00 nella Sala Sole del Centro Bielli, dove il Gruppo Lettori Angeresi spiegherà e darà vita al genio di Leonardo da Vinci nell’anno del cinquecentesimo anniversario della sua scomparsa ad Amboise, in Francia.

Dopo una prima conferenza sempre dedicata a Leonardo, curata dello studio Riccardo Catania e svoltasi lo 24 novembre, il Museo di Storia Locale ha dunque deciso di continuare il proprio omaggio al pittore, scrittore e inventore italiano concludendo così un 2019 che ha l’autore della Gioconda visto protagonista di innumerevoli celebrazioni in tutta Italia e nel mondo.

Come da tradizione tainese, al termine dell’appuntamento culturale di questa domenica farà seguito l’inaugurazione dell’annuale mostra dei presepi con tanto di brindisi augurale, mentre in piazza saranno presente i mercatini natalizi e laboratori per bambini per l’accensione dell’albero.

Gli incontri del museo riprenderanno invece a gennaio e tra i tanti ospiti sarà anche presente Marco Giovannelli, direttore di VareseNews che a marzo parlerà di intelligenza artificiale.