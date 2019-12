La grande lotteria di Natale per sostenere la Pallacanestro Varese

Ventimila biglietti della lotteria da vendere con un obiettivo: contribuire con una cifra importante alla stagione sportiva della Pallacanestro Varese, la più importante realtà sportiva della provincia sia per storia sia per attualità, per altro alle prese con un budget che non è certo tra i più alti della Serie A del basket.

La prima sottoscrizione natalizia biancorossa (si intitola “Noi Siamo Varese”) scatta in questi giorni e coinvolge, oltre al club, il trust dei tifosi “Il basket siamo noi” (che ha architettato l’iniziativa) e il consorzio “Varese nel cuore”, ovvero le due realtà che posseggono le quote della società (95% il consorzio, 5% il trust) in attesa di qualche auspicato rinforzo nella compagine, spesso ventilato ma fino a questo momento mai arrivato.

Per l’occasione, sono 50 i premi in palio a partire da una vacanza a New York di cinque giorni per due persone e da due smartphone di altissima gamma (un IPhone 11 e un Samsung Galaxy S10). E poi un notebook, abbonamenti al prossimo campionato, ingressi in palestra e tanto altro ancora. I tagliandi stampati sono, appunto, 20 mila in vendita al prezzo di 2,50 euro ciascuno: facile ottenere la cifra che si intende recuperare per sostenere le casse biancorosse, ovvero 50mila euro che è relativamente piccola sul budget stagionale – stimato in circa 4 milioni – ma che resta ugualmente molto importante per una realtà che deve confrontarsi con club ben più ricchi. «L’ottica è quella di realizzare la mission del Trust a sostegno di una Pallacanestro Varese forte, resistente nel tempo, ambiziosa, che diventi un vero punto di riferimento di tutte le realtà del territorio per competere ai massimi livelli nello sport e in ambito sociale» spiegano gli organizzatori.

I biglietti saranno in vendita sino a lunedì 30 dicembre e si possono trovare sia alla Enerxenia Arena in occasione delle partite interne (domenica 15 con Pesaro, giovedì 26 con Pistoia, domenica 29 con Trento) o alla sede del Trust vicino alla porta 8 del palazzetto o in uno dei banchetti distribuiti nell’impianto. Non mancheranno però altre possibilità di acquisto: una alla cena del Trust del 10 dicembre, una durante un evento organizzato nel centro di Varese. L’estrazione nella giornata dell’ultimo dell’anno: si svolgerà al palasport di Masnago e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook de Il Basket Siamo Noi. Regolamento completo e condizioni sul sito del Trust, CLICCANDO QUI.