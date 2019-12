La Lega brinda al nuovo anno nella storica sede di piazza Podestà

Un brindisi nella storica sede di piazza del Podestà, per festeggiare l’arrivo del Natale, fare un bilancio di fine anno e guardare alle sfide del futuro.

«La Lega sarà protagonista della vita politica di Varese – Assicura Andrea Gambini, da maggio 2018 commissario cittadino del movimento – Cogliamo l’occasione per augurare Buon Natale e buone feste a tutti i varesini, ricordando loro che la nostra sede è sempre aperta per chi ama Varese e vuole una Varese migliore. Noi ci siamo e non ci arrendiamo al degrado al quale il PD l’ha ridotta».

Gambini si prepara al prossimo anno: «Nell’ultimo anno abbiamo portato avanti, aumentandola, sia la nostra presenza in piazza, con numerose iniziative nei fine settimana, sia l’attività all’interno delle istituzioni, grazie ai nostri Consiglieri comunali sempre sul pezzo – prosegue Gambini – in questi giorni in Consiglio comunale si affronterà il Bilancio di previsione e il primo punto sul quale come Lega chiederemo il voto di tutti gli eletti sarà per il sostegno della richiesta di autonomia della Lombardia. L’autonomia rimane una priorità, porterebbe benefici a tutti i cittadini lombardi, compresi quindi i varesini. Vedremo se la maggioranza metterà da parte gli steccati ideologici per il bene comune».

Nella sezione di Varese, per il brindisi di Natale, erano presenti tre dei quattro consiglieri comunali della città: Fabio Binelli, Carlo Piatti e Marco Pinti, quest’ultimo promotore dei numerosi emendamenti che andranno al voto tra poche ore in Consiglio comunale, il gruppo della Lega Giovani e diverse decine di militanti.

«Abbiamo rivitalizzato l’attività politica della sezione, scendendo in piazza con numerose iniziative, dalle raccolte firme nazionali a supporto delle nostre battaglie alle campagne informative sui danni che il governo giallo-rosso sta compiendo a scapito di tutti i cittadini. E poi momenti aggregativi e di comunità, come le risottate e le castagnate. La Lega è un partito vicino alla gente», ha commentato Orietta Chiaravalli, responsabile organizzativa della circoscrizione della Lega.