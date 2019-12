La maggioranza assicura: “Le commissioni entro fine anno. Incontro pronto con la minoranza”

“Le commissioni erano pronte a essere nominate nei mesi scorsi, ma poi saltò l’ordine del giorno del consiglio. Poi una serie di rinvii dovuti a regole un po’ rigide; in ogni caso, istituiremo le commissioni al prossimo consiglio”.

L’assessore Valter Tomasini respinge le critiche dei giorni scorsi, quando Vincenzo Proto – ex vicesindaco e attuale consigliere di Progetto Cardano – aveva paventato alla Prealpina l’ipotesi di rivolgersi al prefetto per la mancata nomina delle commissioni.

Tomasini derubrica la faccenda a “boutade”, e conferma che ci sarà un incontro con le minoranze per discutere del bilancio, a seguito della stesura del progetto di bilancio che verrà fatto nella riunione di giunta. In attesa del consiglio previsto per mercoledì 18 dicembre. “Le commissioni saranno comunque ridotte da tre a due, perché spesso nelle legislature precedenti andavano deserte. Partiranno sicuramente l’anno prossimo”.