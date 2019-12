La magia del Natale a misura di bambino con le “Lettere da Babbo Natale”

Un pomeriggio di parole e musica, per tener viva la storia più magica di sempre: l’associazione culturale “Le Stanza della Musica” propone per domenica 15 dicembre lo spettacolo “Lettere da Babbo Natale”, tratto direttamente da “Letters from Father Christmas” di J.R.R. Tolkien, una raccolta di lettere destinate ai suoi figli e scritte da Babbo Natale in persona, per raccontare i più curiosi e svariati episodi della vita al Polo Nord.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “Eventi per i più piccoli” dell’associazione e sarà proposto in due occasioni, domenica alle ore 15.30 e alle ore 17.30, presso l’auditorium di via Padre Paolo Reina 14/16 a Saronno.

Ad intrattenere il giovanissimo pubblico saranno Paui Galli, Elisa Salvaterra e la musica di fisarmoniche, flauto traverso e percussioni. L’evento è dedicato ai bambini al di sopra dei 4 anni, è consigliata la prenotazione: il costo dell’ingresso è di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero telefonico 366 59 80 980 o rivolgersi all’indirizzo mail info@lestanzedellamusica.org .