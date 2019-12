La pallavolo diventa “Sport per Tutti” grazie alla Stella Azzurra Malnate

La società Stella Azzurra Malnate è stata selezionata a livello nazionale come vincitrice e beneficiaria del Progetto “Sport di Tutti” – edizione Young” 2019/2020 promosso da Sport e Salute e realizzato con la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali.

Il progetto ha lo scopo di sviluppare il principio del diritto allo sport per tutti, supportando sia le famiglie che non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica, sia le associazioni e società sportive che già svolgono attività di carattere sociale sul territorio come appunto la Pallavolo Stella Azzurra Malnate.

Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana offerta gratuitamente a bambini di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, appartenenti a famiglie che versano in difficili condizioni economiche e sociali, attraverso l’intervento delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio.

In questo contesto lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione di disagio sociale e psicofisico: l’attività sportiva, infatti, favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione attraverso il confronto e l’interazione.

La domanda di candidatura dovrà essere compilata on-line, utilizzando il form disponibile sulla pagina dedicata https://area.sportditutti.it/ oppure compilata e presentata presso la segreteria della Stella Azzurra Malnate al palazzetto dello sport in via Gasparotto, 10 a Malnate il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 il venerdì dalle 16.00 alle 17.30 o presso le Strutture Territoriali di Sport e Salute di competenza, dal 17 dicembre del 2019 fino alle ore 16.00 del 16 gennaio 2020.

Per informazioni: stella.azzurra_va@libero.it, per tutti i documenti si può visitare il sito www.yakavolley.it