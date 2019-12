La regione taglia il farmaco per la cura dell’orticaria, Emanuele Monti travolto sui social

Il presidente della commissione sanità, il leghista Emanuele Monti, pensava di portare la buona novella su Facebook con un video dove si annunciava l’approvazione del bilancio di Regione Lombardia augurando al contempo il “Buon Natale” agli amici. Ma quell’annuncio non è stato gradito dai malati di orticaria cronica che si sono visti tagliare il farmaco, Omalizumab (è il nome del principio attivo), dal secondo ciclo di cure in poi. Una notizia tragica per chi è affetto da questa malattia fortemente invalidante, perché il farmaco può essere acquistato sì in farmacia ma a un costo insostenibile per la maggioranza dei malati. Un ciclo di cura mensile, ovvero due iniezioni, costa oltre mille euro, per la precisione 547 euro a fiala. Curioso il fatto che solo in Lombardia, Liguria e Sicilia non si somministra questo farmaco con il sistema sanitario nazionale, nel resto della Penisola viene fornito gratuitamente. Ciò non toglie che se un malato ha la disponibilità economica per curarsi può farlo acquistando il farmaco in qualsiasi farmacia lombarda che lo richiede direttamente all’azienda farmaceutica produttrice.

Simona Piccinini Perché AIFA non autorizza la somministrazione quando illustri ricercatori documentano il contrario? Ma soprattutto perché non autorizza ma permette al paziente di comprarsi il farmaco come un normale farmaco da banco? Perché un italiano deve andare in Svizzera per curarsi a sue spese? Forse perché questa malattia vi da poca popolarità ?

Una reazione dura, quella dei malati, giustificata anche dal fatto che la commissione presieduta da Monti ha bocciato l’emendamento numero 203 con cui si chiedeva di «garantire le risorse necessarie per assicurare alle persone affette da orticaria cronica spontanea il proseguimento delle cure con il farmaco (prodotto da Novartis con il nome di Xolair, ndr) anche oltre le undici somministrazioni previste dal decreto Aifa (Agenzia italiana per il farmaco, ndr), qualora le condizioni del paziente stesso lo rendano necessario». L’emendamento era a firma di cinque consiglieri del Partito Democratico: Samuele Astuti, Carlo Borghetti, Gian Antonio Girelli, Antonella Forattini e Maria Rozza.

Mariacristina Hellmann Per correttezza si sarebbe dovuto scrivere che solo Lombardia, Sicilia e Liguria non somministrano il farmaco, in tutte le altre regioni si somministra col sistema sanitario. Come mai? questa malattia è altamente invalidante, le persone non possono uscire di casa, andare al lavoro, esiste un farmaco che risolve i loro problemi e questa Regione ha bloccato il trattamento dopo il primo ciclo. Le persone che le stanno scrivendo sono persone disperate, che farebbero volentieri a meno di polemizzare, vogliono solo essere curate per avere una vita normale, e che ieri hanno visto per l’ennesima volta il rifiuto alle cure.

Garantire un ciclo di cure è insufficiente perché c’è sempre una quota di pazienti che sfiora il 30 % che manifesta una recidiva, ma Regione Lombardia nel febbraio 2018 ha deciso di bloccarlo, nonostante l’Omalizumab, farmaco già utilizzato per la cura dell’asma e commercializzato da Novartis con il nome di Xolair, avesse dato risultati incoraggianti.