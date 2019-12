Laboratorio degli Elfi e casa di Babbo Natale, una festa da non perdere a Casorate

Si preannuncia una strepitosa Festa di Natale il 15 dicembre prossimo per l’A.GEN.CAS. (Associazione Genitori Casorate), che per il terzo anno consecutivo sta preparando l’arrivo di Babbo Natale alla casetta nel bosco.

Quest’anno l’Area Feste di Via Roma a Casorate Sempione sarà allestita come un grande mercatino sociale e solidale dove le famiglie oltre ad acquistare regali di Natale potranno dedicare l’intera giornata allo stare insieme e rilassarsi sotto il tendone coperto e riscaldato, pranzando in compagnia e sorseggiando vin brulé, bombardini, cioccolata calda e gustandosi piatti tipici della tradizione natalizia: pizzoccheri (su prenotazione), polenta e brüscitt e polenta e zola.

Dalle ore 11 i bimbi potranno entrare nel laboratorio degli Elfi per realizzare lavoretti natalizi, dalle 12:30 aprirà la cucina a cura dell’A.GEN.CAS.

Alle 14:00 l’appuntamento più atteso dai bimbi…la visita alla Casetta di Babbo Natale nel bosco!! Partiranno dall’Area due navette sulle quali potranno salire i bimbi accompagnati da un parente e ad attenderli, dopo un piccolo tragitto nel bosco, ci sarà Babbo Natale (quello vero!!) che distribuirà loro i regali. Per i più grandi ci sarà la possibilità di riscaldarsi con un buon vin brulè offerto da Babbo Natale.

«La Festa vedrà impegnate anche altre associazioni di volontariato del paese che potranno condividere le loro esperienze e i loro progetti. Invitiamo tutti a passare in Area Feste a Casorate il 15 dicembre, sarà l’occasione per salutarci e farci gli Auguri di Natale, trascorrere qualche momento insieme alle nostre famiglie in un clima accogliente e scaricando le tensioni di un anno intero», dicono quelli di A.GEN.CAS.