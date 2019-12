L’atmosfera del Natale arriva in carcere con gli alunni del Manzoni

Stringono il programma tra mani e gli danno uno sguardo per seguire la scaletta. Qualcuno sorride e segue il ritmo delle canzoni con la testa, altri stanno attenti e applaudono alla fine di ogni esibizione. Qualcuno sembra perso tra i suoi pensieri, nonostante tutto. Non siamo al Teatro della Scala eppure, per i detenuti del carcere dei Miogni quello di oggi è stato un pomeriggio diverso dal solito.

Nella sala dedicata ai piccoli eventi, dove le poltrone rosse sono sostituite da sedie di plastica e le pareti sono colorate, una quarantina di detenuti ha partecipato al concerto di Natale proposto dagli allievi della classe di canto del professor Massimiliano Broglia, del Liceo Musicale Statale “Alessandro Manzoni” di Varese.

Sedici alunni si sono esibiti nella stanza dedicata ai piccoli eventi della casa circondariale, portando canzoni di tutti i generi ed alcuni dei brani più famosi del periodo di Natale. «Un momento importante per i detenuti, soprattuto in questo periodo solitamente dedicato alle famiglie. Per chi è in carcere questo non è possibile, ma abbiamo pensato ad un coro di canti per portare anche qui un pò di allegria e serenità», ha sottolineato la dottoressa Carla Santandrea, direttrice del carcere, prima di dare inizio al concerto.

L’evento è stato organizzato insieme al responsabile dell’area pedagogica Domenico Grieco, con la collaborazione di alcuni insegnanti del CPIA 2 di Varese, come Christian Schettino che spiega: «L’evento vuole essere un momento formativo sia per gli alunni del liceo, che per la prima volta si trovano ad entrare in un carcere e a confrontarsi con questa realtà abbattendo dei pregiudizi, sia per i detenuti che si trovano a contatto con il mondo esterno».

Il concerto infatti, è parte di un programma di sensibilizzazione e educazione più ampio che si sviluppa durante tutto l’anno. Vengono organizzati incontri con gli studenti, con associazioni o altre realtà del territorio. Inoltre, in questo carcere che ospita ottantasette detenuti, di cui il 40% è straniero, vengono organizzati corsi di formazione professionale.

Il concerto di oggi, è stata una occasione per portare l’atmosfera del Natale anche all’interno della struttura di Via Morandi, grazie ai sorrisi e alle voci dei giovani alunni.