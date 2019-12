L’atmosfera magica del Natale è arrivata da Tre.Vi Srl, azienda storica di Sesto Calende, da anni eccellenza nel settore della fornitura e posa in opera di caminetti e stufe (a legna e a pellet), arredo giardino (vasi, statue, pergole, fontane e terrecotte toscane), articoli regalo, complementi d’arredo, ceramiche artistiche e barbecue, con la proposta di corsi in collaborazione con i migliori grill master.

L’amore della famiglia Volpato per l’artigianalità e per l’arte, nonché la professionalità e l’esperienza acquisita nel tempo, hanno permesso di far vivere e crescere un’azienda che è diventata un punto di riferimento nella creazione di idee e soluzioni per l’interno e l’esterno della casa.

Il Natale di Tre.Vi si presenta nei toni del rosso e del verde che da sempre rappresentano la festa più attesa dell’anno, insieme al bianco che ricorda paesaggi innevati e cristalli di ghiaccio, con un tuffo di modernità nel rosa gold.

Non mancano candele di ogni forma e colore per scaldare, illuminare e profumare la casa, decorazioni per l’albero di Natale, luci, giostrine e paesaggi animati, tante idee regalo; tutto accuratamente selezionato dallo staff di Tre.vi che ogni volta va alla ricerca del “pezzo unico”, per soddisfare al meglio il desiderio di ciascun cliente e mantenere un elevato standard di qualità.

E per appagare anche l’olfatto, non manca un corner di profumi per la persona e per gli ambienti dove trovare fragranze uniche e avvolgenti per rendere speciali i luoghi e i momenti della vita, associandoli anche al ricordo olfattivo.

Il magico Natale di Tre.Vi Srl è tutto da scoprire, in via Manzoni 51, SS 33 del Sempione a Sesto Calende.

Per maggiori informazioni potete chiamare i numeri 0331 922445 oppure 3371336448, scrivere a info@trevisrl.it oppure seguire il sito internet.

Orari di apertura

Da martedì a venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19

Sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19

Domenica aperti fino a fine dicembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19

