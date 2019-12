Lavori al ponticello: senso unico alternato in via Giordani

Prove tecniche di “disagi” in via Giordani.

In vista della chiusura totale del ponticello che sovrasta la ferrovia a partire da metà gennaio, da ieri e per qualche giorno, è stato istituito il senso unico alternato.



Si tratta di un provvedimento momentaneo per permettere lo spostamento dei servizi che stanno sotto la struttura e per la realizzazione della passerella pedonale, necessaria a consentire l’attraversamento delle persone nei 5 mesi che occorreranno ad ampliare il ponte.

L’attraversamento verrà collocato questa notte. Il tempo di risistemare la carreggiata e la circolazione tornerà a doppio senso.

Galleria fotografica semaforo in via Giordani - varese 4 di 6

Il semaforo è stato installato ieri a metà mattina, provocando disagi al traffico di rientro. Molti, invece, gli automobilisti che si sono ritrovati questa mattina in coda per poter salire a Varese o, viceversa, scendere verso la Valle Luna e raggiungere la Provinciale del Lago.

I lavori propedeutici sono in corso dal mese scorso e culmineranno a gennaio quando si entrerà nel vivo della nuova opera.

Per tenersi aggiornati sulle tempistiche è possibile iscriversi al servizio “WhatsApp” del Comune al nr 3357390268 indicano “Via Giordani”.