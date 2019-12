Lavori alla fognatura, provinciale chiusa al traffico per 10 giorni

La società Lura Ambiente Spa, ente gestore del servizio pubblico di fognatura e acquedotto per il Comune di Rovello Porro, ha comunicato la chiusura al traffico veicolare della strada provinciale s.p. 30, via Dante Alighieri, a causa di urgenti lavori da svolgere per il ripristino di un cedimento della fognatura comunale, all’altezza del civico n. 79.

Nello specifico, via Dante Alighieri sarà chiusa al traffico per almeno 10 giorni a partire dalla data odierna, mercoledì 4 dicembre, nel tratto da via don Ballabio a via Cavour. Indicazioni importanti per i cittadini: durante l’avanzamento del cantiere, non sarà consentito il parcheggio e l’accesso alle proprietà con le auto dalle ore 8 alle ore 18, salvo imprevisti.

Gli abitanti dell’area interessata dovranno quindi spostare le proprie auto all’esterno delle proprietà non oltre le ore 7.30. Per quanto riguarda contenitori e sacchi della raccolta rifiuti, questi dovranno essere depositati all’esterno dell’area di cantiere. Potrebbero inoltre verificarsi interruzioni temporanee nell’erogazione dell’acqua senza preavviso, al verificarsi di possibili rotture accidentali delle tubazioni dell’acquedotto nel corso dei lavori.