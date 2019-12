Le prime parole del sindaco: «Ascoltero i miei compagni per migliorare la scuola»

«Sono contento e ben determinato di iniziare. Ora la mia priorità sarà trovare proposte per la scuola; non è importante quello che voglio io, ma quello che chiedono i miei compagni». Marco Marzolo è il nuovo sindaco dei ragazzi di Somma Lombardo.

Nella sala consiliare di Palazzo Visconti, e prima del consiglio comunale, i “grandi” si sono messi da parte e hanno lasciato spazio ai nuovi eletti, che saranno in carica fino a giugno 2021. L’ex sindaca Tecla Messin ha consegnato la fascia al nuovo primo cittadino, che è apparso subito determinato. Sarà affiancato da due assessori, Gioele Messin e Gaia Re Ferrè, che hanno firmato ufficialmente. I consiglieri, annunciati in sala dal presidente del consiglio Gerardo Locurcio davanti a una grande folla, sono Marco Antonucci, Gabriele Salamone, Tommaso Cannata, Alexia Tufa, Elisa Bergamini, Anna Besnate, Giorgia Miola, Martina Grossoni, Leonardo Ballarino, Leonardo Brambilla, Natalia Sejdaras e Mattia Laurenti.

La professoressa Valeria Grazioli, che ha curato il progetto, ha detto di essere pronta «a coinvolgere tutti gli studenti di Somma, non solo i ragazzi di quinta elementare e di prima media. Siamo molto contenti perché abbiamo riscontrato grande voglia di partecipare, non solo nella prima fase, in cui si fanno le cose più belle, ma in tutti i due anni della legislatura. Durante le elezioni si sono messi tutti in ballo, c’è stato molto dibattito, ma l’obiettivo comune era fare del bene per la città».

Il neo sindaco ha messo come priorità lo sport, ha proposto la classe di latino e ha chiesto di rispettare l’ambiente scolastico. Il sindaco senior Bellaria ha parlato di «gioiosa serietà» riscontrata nei ragazzi e si è detto «sorpreso da loro. Ho già sentito proposte concrete. Ora giocate in una squadra più grande, la città di Somma: quello che farete andrà a beneficio di tutta la città. Se, in questi due anni di mandato, pensate che le vostre proposte non vanno a segno, non demordete».

«Voglio trovare una scuola migliore – ha chiosato Marzolo – partendo dal togliere le cicche sotto i banchi. Ora si comincia a lavorare, tutti insieme».