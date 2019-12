Le scommesse sportive sono davvero utili per l’economia italiana?

Una volta si chiamavano “schedine del Totocalcio”; oggi sono i siti di scommesse sportive. La gente è diventata sempre più diffidente rispetto a questo nuovo tipo di puntata digitale. Allora, dobbiamo porci due domande: scommettere online è davvero un passatempo dannoso? Quanto sono utili le scommesse per l’economia italiana?

Da qualche decennio a questa parte, si è diffusa con sempre maggiore forza l’idea che scommettere sullo sport online sia un’abitudine dannosa. Si pensa che non soltanto si rischi l’assuefazione, ma che a lungo andare rovini le famiglie. Su quanto di vero si basa questa visione?

Chi mastica di internet e conosce il web sa bene che quasi tutto ciò che oggi troviamo in rete altro non è che la versione online della vita analogica. I negozi sono diventati e commerce, gli oratori e i club sono diventati gruppi di social network e le schedine del Totocalcio sono diventate, in pratica, dei siti web di scommesse sportive.

Chi è che, negli anni ’60, fino a tutti gli anni ’90, non si giocava una schedina almeno una volta al mese? La società all’epoca non biasimava il gioco, perché il nonno che scendeva al tabacchino per scommettere sulla Champions League, poi si spostava al bar e lì trovava la scusa per commentare le partite con gli amici di vecchia data. Questo gioco, dunque, era visto come un mezzo collante sociale.

Il punto è che nessuna differenza c’è tra il contesto di allora e quello delle scommesse di oggi, eccetto che il luogo dove gli incontri tra le persone avvengono (piuttosto che al bar, su una chat o su una pagina forum).

Non è da sottovalutare l’impatto economico che ha il gioco delle scommesse per l’economia italiana:basti come esempio il 2017. In quell’anno nelle casse dello stato sono entrati complessivamente circa 9,9 miliardi di euro e che comprendevano sia le scommesse sportive su Internet che nelle agenzie autorizzate come appurato anche sul portale ufficiale Dell’Agimeg.

Le possibilità di vincere con le scommesse sportive sono elevate?

La prima cosa importante da dire è che scommettere è vietato assolutamente ai minori e che bisogna giocare in maniera responsabile e con criterio:chi usa questo sistema in maniera scriteriata può creare seri danni a se stesso e alle persone che vivono con egli.

Chi gioca in maniera ossessiva rischia di cadere nell’azzardo e per questo è obbligatorio e consigliabile, nel momento in cui ci si iscrive a un sito di scommesse,di stabilire il limite massimo da giocare per un determinato tempo.

