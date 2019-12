Lo Sci club Campo dei fiori per Africa Mission e Freerider

Il Gruppo Alpini di Varese non finisce di donarsi e donare prolungando la serata del concerto di Natale dove le penne nere varesine hanno consegnato contributi ricavati dalla Festa della Montagna a numerose realtà del sociale.

Questa volta in prima fila è lo Sci Club Campo dei Fiori che con gli Alpini condivide sede e presidente nella persona di Antonio Verdelli.

Nella serata dello scambio di auguri a ricevere un contributo è toccato alle Associazioni Africa Mission e Freerider Sport Events, la prima fondata dall’indimenticabile Don Vittorio Pastori, nativo della Rasa e conosciuto nel mondo come “Don Vittorione”, la seconda arrivata alla 17a stagione d’insegnamento dello sci da seduti in tutta Italia a persone con disabilità neuromotoria.

«Come Gruppo Alpini o Sci Club Campo dei Fiori – ha spiegato Antonio Verdelli – ogni occasione è buona per far del bene. Grazie a tutta Varese anche quest’anno abbiamo donato molto a molti conoscendo nuove realtà e allargando il nostro orizzonte. Non incontri occasionali ma amicizie che nascono e crescono per condividere sempre più momenti utili per alimentare l’attenzione per gli altri».