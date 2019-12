Lo sconto del 15% sul bollo auto con la domiciliazione bancaria è legge in Lombardia

È stato approvato l’emendamento al Bilancio, in Consiglio regionale, che prevede l’aumento dello sconto dal 10% al 15% sul bollo auto ai lombardi che sceglieranno di pagarlo con la domiciliazione bancaria.

“È un ulteriore sgravio fiscale – commentano i promotori dell’emendamento e consiglieri regionali della Lega, Alessandro Corbetta e Marco Colombo – che come Regione Lombardia riusciamo a dare ai nostri concittadini”.

“Lo sconto del 15% – proseguono i consiglieri del Carroccio – sarà attivo a partire dall’inizio del 2020. Complessivamente si tratta di un risparmio di oltre 5 milioni di euro per i cittadini lombardi che potrà aumentare con la crescita di chi sceglierà la domiciliazione bancaria, necessaria per ottenere lo sgravio”.

Per ottenere lo sconto, a partire dunque dal 1 gennaio, sarà sufficiente procedere alla domiciliazione bancaria del bollo auto (qui un link).

“La Lombardia – continuano i consiglieri regionali – è l’unica Regione in Italia ad adottare sconti così importanti sul pagamento della tassa automobilistica. Ancora una volta la Lombardia si conferma apripista nella riduzione della pressione fiscale ai cittadini, anche nell’agevolare i tanti automobilisti che devono utilizzare il mezzo privato per motivi di lavoro e per necessità”.