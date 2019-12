Lunghi: Il sistema Varese è vincente nella qualità della vita

Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese, commenta così la classifica del “Sole24 ore“. «La classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore, col balzo in avanti registrato dalla nostra provincia in molti parametri, va a confermare il ruolo attivo svolto dal sistema imprenditoriale e dalla Camera di Commercio con le associazioni di categoria per lo sviluppo economico del territorio. Vanno in tal senso Varese in Prospettiva, iniziativa che abbiamo avviato nelle scorse settimane e che produrrà risultati concreti entro marzo, ma anche gli incontri che abbiamo intensificato con operatori economici interessati a investire da noi. Nell’ambito di questo secondo progetto, denominato Invest in Varese, si colloca anche il nuovo meeting, dopo quello di settembre, che abbiamo tenuto oggi (lunedì 16 gennaio, ndr) in Camera di Commercio con un gruppo di imprenditori cinesi, guidati dal senatore Zhu Yuhua, presidente esecutivo dell’associazione Italia-Cina di Shanghai. In particolare, si sono rafforzati i rapporti con Nantong, una città in forte espansione e dove a marzo 2020 partiranno i lavori per la costruzione del terzo aeroporto della stessa Shanghai, con prospettive di sviluppo di rapporti commerciali per un territorio, come il nostro, dove si trova lo scalo intercontinentale di Malpensa, vera e propria “porta per il mondo».