A Malpensa il video del Coni che lancia le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Da oggi a Malpensa il video ufficiale del CONI per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 è trasmesso sul nuovo sistema video-wall del Terminal 1.

Dopo l’entusiasmo dell’aggiudicazione della scorsa estate, il primo passo concreto è stato annunciato pochi giorni fa con la firma per la “Fondazione per Milano Cortina 2026” che dà il via alla macchina operativa per la preparazione dei giochi olimpici.

L’aeroporto di Milano Malpensa vuole celebrare questo evento e lo fa trasmettendo il video del Coni alla Porta di Milano, lo spazio dedicato agli eventi culturali che si trova tra l’atrio della Stazione ferroviaria e il piano zero del Terminal 1 dove si trovano i Rent-a-car.

Il video illustra quanto verrà costruito e preparato per le Olimpiadi, raccontando le peculiarità e le bellezze delle località prescelte. Anche l’aeroporto di Milano Malpensa viene citato perché è l’aeroporto ufficiali delle Olimpiadi Invernali.

Malpensa rafforza così il suo legame con la montagna che negli ultimi anni lo ha eletto a hub del popolo degli sport invernali, preparandosi fin d’ora ad accogliere atleti, sportivi e appassionati dell’evento sportivo più importante di sempre.