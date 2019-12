Maltempo, al via deroga di 15 giorni per spandimenti

“Un risultato importante, frutto del lavoro di Coldiretti, indispensabile alle aziende agricole per poter svolgere le necessarie operazioni in campo come la concimazione propedeutica alle semine, bloccate dal maltempo incessante dell’ultimo periodo”.

Fernando Fiori (presidente di Coldiretti Varese), rimarca la posizione espressa da Paolo Voltini (presidente della Coldiretti regionale) in merito all’apertura di finestre temporali adeguate a consentire per quindici giornate, da definire secondo i bollettini nitrati delle Regioni, l’utilizzazione dei reflui zootecnici per ripristinare la fertilità del terreno: ciò in modo da garantire una corretta gestione delle operazioni agronomiche in termini corrispondenti all’andamento meteorologico, compatibilmente con la regolamentazione europea.

A rendere noto il provvedimento il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che è stato l’unico presidente nazionale di organizzazione agricola presente alla riunione al ministero dell’Ambiente dove si sono definite le modalità di deroga che individuano una diversa decorrenza del divieto, scattato a partire dal 1° dicembre, tenendo conto della serie ripetuta di eventi climatici avversi che si è abbattuta in particolare nelle regioni del Nord che oltre a compromettere il calendario delle semine ha sostanzialmente interrotto le operazioni di utilizzazione invernale dei reflui zootecnici. In Lombardia – spiega la Coldiretti regionale su dati Arpa – novembre è stato uno fra i mesi più piovosi dell’ultimo decennio. A causa del ripetuto passaggio di perturbazioni atlantiche, infatti, solamente quattro giornate intere si sono rivelate asciutte. Per il resto del mese si sono sempre verificate precipitazioni che hanno interessato buona parte della regione ed in particolare i territori del settentrione lombardo tra cui la provincia di Varese.

Il presidente Prandini ha espresso un sincero ringraziamento al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, al ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova insieme agli assessori all’Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, del Veneto e dell’Emilia Romagna, per la sensibilità dimostrata nei confronti delle sollecitazioni della Coldiretti. “Ci uniamo ai ringraziamenti ai ministri e in particolare – concludono Fiori e Voltini – all’assessore regionale Rolfi, per essersi fatto carico della questione, inviando una lettera ai ministeri dell’Agricoltura, della Sanità e dell’Ambiente per sollecitare un provvedimento urgente in tal senso”.