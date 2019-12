“Mamma ho perso il lavoro”, i Ridi per Caso chiudono l’anno sul palco

Tradizionale appuntamento dell’ultimo dell’anno al Teatro di via Dante a Castellanza. L’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport presentano lo spettacolo teatrale “Mamma ho perso il lavoro”.

L’appuntamento è per martedì 31 dicembre alle ore 21,30 nel teatro di via Dante. Costo del biglietto € 15,00; prevendita presso il Teatro di Via Dante a Castellanza e presso il Bar Fourteen in Via Vittorio Veneto di fronte il Teatro.

Anche quest’anno il trio comico Ridi per caso di Castellanza ha prodotto una nuova commedia brillante dal titolo “Mamma ho perso il lavoro, sempre ideata e scritta da Riccardo Galizia in collaborazione con gli altri due attori: Miriam Errico e Riccardo De Luca. La regia di Matilde Galizia.

La caratteristica del trio è quella di portare in scena storie legate alla realtà proposte in chiave comica, interpretando molti personaggi con ritmi incalzanti incorniciate da brevi parodie.

La ricerca di un lavoro sarà il filo conduttore di questa nuova commedia che impegnerà Katia, giovane 35enne, un po’ svanita, alle prese con nuove proposte di impiego, sempre seguita dalla onnipresente madre, la Gina.

Assistendo alla commedia potremo riconoscerci almeno in parte nei modi di dire e di fare di alcuni personaggi.

In “Mamma ho perso il lavoro“ troveremo alcuni protagonisti già presenti nelle precedenti commedie e ritenuti ormai colonne portanti e beniamini del pubblico che segue da anni i Ridi per Caso, non mancheranno comunque nuovi personaggi che faranno il loro debutto e vivranno le situazioni divertenti della commedia.

Sarà un modo divertente per accogliere il nuovo anno col sorriso sulle labbra.