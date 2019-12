Mezzogiorno sul campo: Openjobmetis – Roma in diretta

Undicesima giornata di Serie A e decima partita per la Openjobmetis che ospita a Masnago la Virtus Roma. Squadre in campo a partire dalle ore 12 di domenica 1 dicembre. Seguite con noi il match e intervenite scrivendo nello spazio commenti o utilizzando gli hashtag #direttavn o #vareseroma su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.