Natale a Casa Penny: arriva la natività all’uncinetto

Torna dove è stata realizzata, e ci resterà appesa al muro d’ora in poi, la natività in lana realizzata dal gruppo “Urban Knitting” del Centro Diurno e della CRM di Varese, in collaborazione con l’Associazione “Varese In Maglia”.

Il progetto è stato preparato in Casa Penny, presso il Centro Commerciale Le Corti di Varese dalle pazienti del Centro Diurno di via Maspero e della Comunità Riabilitativa a Media assistenza dell’ASST Sette Laghi insieme al gruppo di volontarie dell’Associazione Varese In.

L’arazzo è grande 4 per 3 metri ed è stato realizzato con la tecnica a pixel, cioè combinando dei quadrati di vari colori per realizzare le immagini, dopo essere stato inaugurato nella Hall dell’Ospedale di Circolo è esposto a Casa Penny, al piano -2 del Centro Commerciale Le Corti.

Il suo “ritorno a casa” verrà festeggiato lunedì 23 dicembre alle 16, dove è atteso anche il sindaco Davide Galimberti. Le volontarie invitano tutti all'”inaugurazione” :sarà occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e aiutare a concludere lo “spoglio dell’albero”, l’altra iniziativa natalizia dell’associazione.