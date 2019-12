Natale in città, tutti gli eventi fino all’Epifania

Sono moltissimi gli eventi che animeranno il centro cittadino per tutto il periodo natalizio. Ecco tutti gli eventi, dedicati a grandi e piccini e ideali per vivere l’atmosfera del Natale.

Natale a Varese, tutti gli eventi fino all’Epifania

Centro, rioni e tanto Sacro Monte: le feste fanno bella Varese. E a Santo Stefano i Musei civici sono aperti

C’è il centro con le sue luci, il Sacro Monte e le sue bellezze artistiche, i rioni con le loro feste. Tra Natale e l’Epifania sono tantissimi gli eventi in città. Varese si stanno sempre più affermando come punto di riferimento in provincia e non solo. Decine di migliaia i turisti arrivati fin qui per visitare i Giardini Estensi e le altre attrazioni delle feste; il programma, però, non finisce a Natale e, anzi, va avanti per altre due settimane. Scopri tutti gli appuntamenti, con anche le aperture straordinarie dei Musei civici per Santo Stefano.

Il centro e i rioni

Martedì 24 dicembre

Biumo Inferiore, Notte di luce

Chiesa della Madonnina in Prato, ore 17.30

Partenza del corteo che raggiungerà la chiesa di Biumo Inferiore. Messa vigiliare alle ore 18.00.

Giovedì 26 dicembre

Centro città, Pomeriggi ai Musei: Natale con fantasmi

Sala Veratti, ore 15.30

Spettacolo e laboratorio per bambini tra i 4 e gli 11 anni. Il tradizionale Canto di Natale di Charles Dickens viene riproposto grazie ad una lettura animata. La narrazione prende avvio dalle scene rappresentate negli affreschi, in particolare dalla Nascita di Cristo, dall’Annuncio ai Pastori e dall’Adorazione del Bambino. Si giungerà insieme a realizzare quadri viventi legati alle emozioni che il racconto suscita. Costi attività: 9 euro > 6 anni; 7 euro < 6 anni; 5 euro adulti. Prenotazione obbligatoria al numero 328.8377206 o scrivendo una mail a varesemusei@archeologistics.it.

Venerdì 27 dicembre

Centro città, White Christmas concert

Basilica di San Vittore, ore 20.30

Appuntamento con la stagione concertistica 2019. Protagonisti il Greensleeves Gospel Choir; Le pop up; Blooming kids; Solevoci lab; Pop lab. Evento a ingresso libero.

Sabato 28 dicembre

Centro città, #ScopriVarese in pillole: il Battistero di San Giovanni e la Madonna del Latte

Battistero di San Giovanni, ore 17.00

Alla scoperta di alcuni dettagli del centro. Pillole di Cultura, che incuriosiscano i partecipanti e muovano l’interesse ad approfondire. Visita da 30 minuti, libera e senza prenotazioni.

Centro città, A Christmas Carol: il musical

Teatro di Varese, ore 21.00

Compagnia dell’Alba presenta il “Canto di Natale”, con Roberto Ciufoli nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Ispirato al racconto di Charles Dickens. Musiche di Alan Menken, liriche di Lynn Ahrens, libretto di Mike Ockrent e Lynn Ahrens. Versione italiana di Gianfranco Vergoni, direzione musicale di Gabriele De Guglielmo. Regia e coreografie di Fabrizio Angelini. Info e prezzi su www.teatrodivarese.it.

Martedì 31 dicembre

Centro città, Celebrazione di fine anno con coro e orchestra

Basilica di San Vittore, ore 18.00

Appuntamento con la stagione concertistica 2019. Ingresso libero.

Centro città, Finché buon anno non ci separi

Teatro di Varese, ore 22.00

Brindisi di Mezzanotte e dolci natalizi. Di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa, in collaborazione con Luciano Federico. Regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa. Info e prezzi su www.teatrodivarese.it.

Giovedì 2 gennaio

Centro città, Lo schiaccianoci

Teatro di Varese, ore 21.00§

Fondazione Teatro lirico siciliano presenta “Lo schiaccianoci”. Balletto su musiche di Petr Ilich Tchaikovsky. Coreografie di Marius Petipa. Info e prezzi: www.teatrodivarese.it.

Sabato 4 gennaio

Centro città, #ScopriVarese in pillole: Sala Veratti, Sibille e Profeti

Sala Veratti, ore 17.00

Alla scoperta di alcuni dettagli del centro. Pillole di Cultura, che incuriosiscano i partecipanti e muovano l’interesse ad approfondire. Visita da 30 minuti, libera e senza prenotazioni.

Domenica 5 gennaio

Bustecche, Spettacolo teatrale Wow

Spazio YAK, piazza De Salvo, ore 17.00

Spettacolo per bambini dai 3 anni. Produzione Teatro delle Briciole. Al termine merenda insieme.

Lunedì 6 gennaio

Biumo Inferiore, Festa della luce

Oratorio Maria Immacolata, ore 15.30

Festa con tombolata e premiazione dei presepi.

Bizzozero, “La notte di Betlemme. Presepe vivente”

Oratorio di Bizzozero, ore 16.00

Rappresentazione teatrale. Durante l’evento saranno raccolti generi alimentari che saranno consegnati alla Caritas parrocchiale per le famiglie bisognose della Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi.

Sacro Monte e Campo dei Fiori

Martedì 24 dicembre

Santa Messa di Natale

Santuario di Santa Maria del Monte, ore 24.00

Bus navetta da piazzale De Gasperi alla Stazione Vellone della Funicolare

ANDATA: ore 22.30, 22.45, 23, 23.15. – RITORNO: ore 1.30, 1,45, 2, 2.15

Fermate intermedie: Chiesa di Sant’Ambrogio, Bivio Velate, piazzale Montanari. Corse della Funicolare in coincidenza con gli arrivi e le partenze delle navette. Servizi gratuiti.

Giovedì 26 dicembre

Le Natività del Sacro Monte, dall’antico al contemporaneo

Museo Baroffio, ore 10.00

Percorso guidato tra le rappresentazioni della Natività, per comprendere come questa tematica sia stata affrontata nei secoli dagli artisti. La visita comprenderà la Cripta del Santuario, dove è conservata una rappresentazione della nascita di Gesù della fine del XIV sec., e il Museo Baroffio con le sue opere fiamminghe e di arte contemporanea. Il costo per biglietto e visita guidata sarà di 10 euro; prenotazione obbligatoria sul sito www.sacromontedivarese.it, per mail a info@sacromontedivarese.it o chiamando il numero 366.4774873.

Domenica 29 dicembre

Quarta edizione della Fiaccolata di fine anno

Prima Cappella, ore 20.30

Torna la Fiaccolata di fine anno al Sacro Monte. Ritrovo ore 20.00 alla Prima Cappella; partenza alle 20.30. Al termine, alla terrazza del Mosè, distribuzione di vin brulé e tè e canti delle corali. Previsto un servizio gratuito di navette, che partiranno da piazzale De Gasperi/via Borghi (di fronte allo stadio “Franco Ossola”) alle 19.00, 19.10, 19.20 e 19.30; l’arrivo sarà in piazzale Montanari, mentre fermate intermedie sono previste alla chiesa di Sant’Ambrogio e al bivio di Velate. Al termine dell’evento le corse di ritorno partiranno da piazzale Pogliaghi alle 23.00, 23.10, 23.20 e 23.30; le navette torneranno in piazzale De Gasperi con soste intermedie in piazzale Montanari e nelle altre fermate previste per il percorso di andata.

Sabato 4 gennaio

Sacro Monte d’inverno

Prima Cappella, ore 9.30

Salita a piedi guidata lungo il Viale delle Cappelle, per apprezzare il complesso monumentale seicentesco, patrimonio mondiale dell’Umanità, e ammirare il panorama circostante nella sua veste invernale. A seguire, visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, eccezionalmente aperta al pubblico. Costo, comprensivo di guida e ingresso al museo, pari a 10 euro; prenotazione obbligatoria telefonando al 366.4774873.

Domenica 5 gennaio

Indagini al Museo: alla scoperta delle antiche note

Museo Baroffio e Cripta del Santuario, ore 15.30

Speciale visita guidata pensata per bambini dai 5 agli 11 anni. Tra le attività l’analisi di un antifonario miniato e un concerto dal vivo di Mauro Donadini. Costo del biglietto di 7 euro; ingresso famiglia (2 adulti e 2 bambini) a 20 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito www.sacromontedivarese.it, per mail a info@sacromontedivarese.it o chiamando il numero 366.4774873.

Lunedì 6 gennaio

Le Natività del Sacro Monte, dall’antico al contemporaneo

Museo Baroffio, ore 10.00

Percorso guidato tra le rappresentazioni della Natività, per comprendere come questa tematica sia stata affrontata nei secoli dagli artisti. La visita comprenderà la Cripta del Santuario, dove è conservata una rappresentazione della nascita di Gesù della fine del XIV sec., e il Museo Baroffio con le sue opere fiamminghe e di arte contemporanea. Il costo per biglietto e visita guidata sarà di 10 euro; prenotazione obbligatoria sul sito www.sacromontedivarese.it, per mail a info@sacromontedivarese.it o chiamando il numero 366.4774873.

Concerto dell’Orchestra da camera del Sacro Monte

Santuario di Santa Maria del Monte, ore 18.00

Appuntamento con il Coro da camera diretto dal maestro Riccardo Bianchi. Per l’evento previsto un servizio gratuito di navette tra piazzale De Gasperi (di fronte allo stadio “Franco Ossola”) e la Stazione Vellone della funicolare, tra le 9.30 e le 21.20. In coincidenza con gli arrivi e le partenze della navette verrà attivata la funicolare. Gli orari completi dei bus navetta saranno comunicati nei prossimi giorni.

Le luci ai Giardini

Prosegue la magia di luci nel parco di Palazzo Estense. Uno spettacolo per tutte le età, con i Giardini visitabili dal lunedì al giovedì fino alle 22.00; nelle sere di venerdì, sabato e domenica apertura estesa fino alle 24.00.

Varese Xmas Village

Piazza Repubblica

Un villaggio a tema natalizio per bambini e famiglie nel centro della città. I più piccoli potranno consegnare le letterine a Santa Claus tutti i venerdì dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Grinch incontrerà i bambini tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i venerdì, sabato e domenica al termine dell’orario di visita, spettacolo gratuito a porte chiuse (fino ad esaurimento posti).

Piazza Carducci

Casetta della Regina dei Ghiacci dove i bimbi potranno incontrare il sabato mattina Kristoff (10.30-12.30), il sabato pomeriggio Anna (15.30 – 17.30) e la domenica pomeriggio Elsa (15.30 – 17.30).

Piazza Monte Grappa

Mercatino di Natale: casette in legno con vendita di prodotti tipici, alimentari e non. Tutti i giorni dalle 10 alle 20. Nella struttura in vetro di Piazza Monte Grappa fantastici truccabimbi in stile Grinch o Frozen. Tutti i venerdì dalle 16 alle 18; tutti i sabato e le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni. Tutti i venerdì dalle 16 alle 18; tutti i sabato e le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Piazza San Giuseppe

Mercatino di artisti e artigiani. Il 24 dicembre e il 5 e 6 gennaio dalle 10 alle 19.

Sabato 28 dicembre

Spettacolo di bolle di sapone

Piazza Repubblica, ore 16.30

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del centro commerciale “Le Corti”.

Lunedì 6 gennaio

La Befana più bella

Piazza Repubblica, ore 18.00

Sfilata delle Befane più belle sulla pista di pattinaggio. A premiarle sarà una giuria di grandi e piccini, che con l’applauso più forte decreteranno la vincitrice.

Musei civici

I Musei civici rimarranno aperti nel giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre, nonché lunedì 6 gennaio 2020 per l’Epifania, dalle 10.00 alle 18.00. Chiusura, invece, il 24, 25 e 31 dicembre e il 1° gennaio. Prorogata, fino a domenica 12 gennaio, la possibilità di visitare “Renato Guttuso a Varese”.

Renato Guttuso a Varese

Villa Mirabello, piazza Motta 4

Dalle ore 10 alle ore 18 da martedì a domenica. Ingressi: intero euro 5; ridotto euro 3. Per informazioni telefonare allo 0332.255485 o scrivere a musei.mirabello@comune.varese.it.

Sean Scully, Long Light

Villa Panza-Fai, piazza Litta 1

Tutti i giorni (esclusi lunedì non festivi) dalle ore 10 alle 18 (chiusura biglietteria alle 17.15). Iscritti FAI euro 6, intero euro 15, studente (19 – 25 anni) euro 10, ridotto (bambini 6 – 18 anni) euro 7. Speciale famiglia (2 adulti + 2 bambini) euro 32,00. Gratuito fino ai 5 anni. Per informazioni: 0332.283960 o www.scullyforvillapanza.it.