A Natale il concerto dei Greensleeves Gospel Choir al Circolo

La mattina di Natale, 25 coristi del Greensleeves Gospel Choir, diretti da Fausto Caravati saranno in concerto nella Hall dell’Ospedale di Circolo di Varese. Un evento organizzato dalla “Fondazione Circolo della Bontà Onlus” all’interno di “MiFaSolBene”, un’iniziativa nata con l’intento di migliorare la qualità del tempo trascorso in ospedale. Una sensibilità, quella musicale, molto cara ai dirigenti dell’ASST Sette Laghi e ai responsabili della Fondazione “La musica cura il corpo e lo spirito, specialmente in luoghi dove la scienza si coniuga necessariamente con l’attenzione ai valori fondamentali dell’esistenza, in una parola all’umanesimo” – dice Gianni Spartà presidente della Fondazione.

E’ stata ribattezzata “Music Hall”, l’ingresso del nosocomio di via Guicciardini, grazie ad un pianoforte acquistato nello scorso mese di marzo dalla Fondazione, in collaborazione con l’ASST Sette Laghi e messo a disposizione di chiunque desideri donare la propria musica ai pazienti e a loro familiari. E da allora, la Music Hall è diventata tutti i weekend uno spazio reso vivo dai molti “donatori di musica” che hanno regalato le proprie note. Strumentali e vocali. E questa è la volta del noto coro varesino, già impegnato a sostegno di iniziative sociali, come i recenti concerti a favore della Fondazione Don Gnocchi. “Per noi questo è un Natale speciale – racconta una corista. Sapere di poter rendere più sereno qualcuno che è in un momento di difficoltà grazie alla nostra musica: questo è il Natale per me.”

Appuntamento per tutti a partire dalle ore 10.00 nella “Music Hall” dell’Ospedale di Circolo di Varese, via Guicciardini. Ingresso libero e gratuito.

Info: info@circolodellabonta.it www.solevoci.it