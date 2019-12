Natale da vivere nel centro città, Perusin: “Mai vista tanta gente”

Cinquantamila persone in dieci giorni, con picchi nel weekend che hanno portato a lunghe code anche fuori da Palazzo Estense.

Lo spettacolo delle luci ai Giardini fa il pienone, mai il Natale di Varese non si ferma qui: sabato e domenica grande afflusso in tutto il centro e al Sacro Monte per un successo certificato anche dai numeri. Trecentocinquanta sono stati i varesini e i turisti che sono saliti in cima alla Torre Civica, aperta in via straordinaria per le festività grazie all’impegno della Proloco, in collaborazione con gli Angeli Urbani e con il contributo della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. Sempre nel weekend il multipiano Sempione ha fatto registrare in più momenti il tutto esaurito. Solo tra sabato e domenica, infatti, gli ingressi di auto sono stati oltre 1300.

“Mai vista – afferma l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – tanta gente in centro e soprattutto ai Giardini Estensi. Per tutto il weekend il parco si è riempito di famiglie, bambini e turisti. Questo è un successo di tutti, che testimonia come il processo che abbiamo messo in campo per queste feste stia dando buoni risultati. Un percorso di sviluppo e miglioramento della qualità della vita certificato anche oggi dalla classifica del Sole 24 Ore. Abbiamo davvero acceso Varese – prosegue l’assessore -, e non soltanto per quanto riguarda le luci che ne illuminano piazze, strade e giardini. L’atmosfera che si respira in questi giorni è magica e puntiamo a migliorare sempre più da qui a Natale”.